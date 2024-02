Il contratto che lega Federicoallaè in scadenza nel 2025, le trattative con il suo agente Fali Ramadani per il rinnovo di contratto proseguono. Tuttavia, i dialoghi sono ancora decisamente aperti, non è assolutamente da escludere una partenza dell'esterno azzurro al termine della stagione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport la cifra richiesta dalla Juve per l'eventuale cessione sarebbe di circa 30/40 milioni di euro. Importantissimo sarà l'Europeo che potrebbe alzare ulteriormente il valore del cartellino di Federico Chiesa, al momento però è presto.