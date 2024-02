Il capitano della Juventusdomani non potrà scendere in campo per la gara contro il Frosinone a causa dell'infortunio alla caviglia. Massimilianoperò sembra abbia già le idee chiare per sostituire il capitano domani nella gara contro i ciociari. In ballottaggio stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero Danieleed Alex Sandro per una maglia da titolari. Il difensore italiano sembra al momento in vantaggio sul brasiliano, complice anche una forma fisica migliore. Ultime riserve che comunque verranno sciolte nel corso dell'allenamento di rifinitura di questo oggi.