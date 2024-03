Charly Alcaraz a meno di sorprese esordirà dal primo minuto contro il Napoli; sarà la prima gara da titolare con la maglia della Juventus dopo essere subentrato in tre occasioni. Una scelta dovuta anche alla situazione infortuni nel reparto di centrocampo, dove Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot e Weston Mckennie. Ma in quale posizione giocherà l'argentino? Secondo la Gazzetta dello Sport, Alcaraz può spostarsi passando da mezzala sinistra, dove ha giocato anche nell'ultimo match quando ha sostituito Rabiot, a mezzala destra, lasciando il posto così a Miretti, più a suo agio sul centro sinistra. In ogni caso, comunque, sarà uno dei tre centrocampisti che sfiderà il Napoli domani allo stadio Maradona.