Juventus, il primo impatto di Charly Alcaraz

C’è grande curiosità nell’ambiente Juventus, e all’interno della Continassa, su Carlo ‘Charly’. Questa mattina, è La Gazzetta dello Sport a raccontare il primissimo impatto, le impressioni di Massimilianoe i risultati dei test fisici.Carlosè un giocatore moderno, dotato della versatilità necessaria per agire sia come mezzala durante la fase di non possesso, sia come trequartista incisivo quando la palla è tra i piedi dei compagni. L'inclusione di Alcaraz nell'attuale formazione della Juventus potrebbe quindi mantenere l'equilibrio già trovato dacon il sistema 3-5-2, ma aggiungere un elemento di pericolosità supplementare negli ultimi 30 metri del campo. Le sue abilità sono evidenti, come dimostrato anche durante le sessioni di allenamento alla Continassa, dove ha lasciato intravedere un (gran) tiro da fuori,Inoltre,Essendo abituato ai ritmi del calcio inglese, il suo adattamento al cambio di paese e campionato non dovrebbe essere eccessivamente difficile. I pochi minuti giocati a San Siro contro l'Inter, dopo una sola seduta di allenamento con la squadra,, che ha visto in Alcaraz un giocatore promettente per il futuro della Juventus.