Laè uscita dallo stadio Bentegodi di Verona con un solo punto in tasca. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport c'è un aspetto della gara che non ha tollerato il tecnico della Juventus Massimiliano. Si tratterebbe dei gol subiti con troppa semplicità. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Ho avuto la sensazione potessero segnarci sempre". In particolare in occasione della seconda rete degli scaligeri. Tuttavia, si sa, il punto di forse della Vecchia Signora sotto la gestione di Massimiliano Allegri è sempre stata la difesa. Proprio da questo infatti si vuole ripartire.