La Juventus non pensa solo a rinforzare il centrocampo, che resta comunque la priorità per l'estate. Alla Continassa si lavora anche per l'attacco, in cui possono esserci diversi cambiamenti tra cessioni e nuovi arrivi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo resta il jolly Alvaro Morata, che può fare la punta centrale ma anche giocare accanto a Vlahovic. Resta da capire se l’Atletico lo lascerà partire e se sarà disposto a ridursi l’ingaggio che è alto per i nuovi standard della Juventus.