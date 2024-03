Laha le idee chiare. Il contratto che lega la società bianconera e Federicoè in scadenza nel 2025, quindi nel corso del Mondiale per Club a cui la Juventus si è già qualificata. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l'idea della Vecchia Signora sarebbe quella di prolungare con un "rinnovo ponte" il contratto dell'ex Fiorentina. Un prolungamento di soltanto una stagione, quindi scadenza 2026, in modo da valutare poi insieme il da farsi ma cosi facendo la scadenza non sarebbe durante la competizione. Le idee di Madama quindi sono molto chiare.