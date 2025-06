Gazzetta - Juventus, 'Castro intriga sempre di più', Retegui sullo sfondo

Getty Images



Come lavorerà la Juventus sul mercato?

Santiago Castro alla Juventus?

Laè alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Inizierà infatti con i nuovi innesti verso la nuova stagione al termine del Mondiale per Club che inizierà la prossima settimana negli USA. La partenza di Igor Tudor e della sua squadra è prevista per la giornata di sabato. Alla Continassa però si continua a lavorare su quella che sarà la nuova Juventus per la nuova stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport.La dirigenza bianconera regalerà a Tudor almeno quattro innesti. Occhi speciali sul reparto offensivo dove potrebbe uscire un certo Dusan Vlahovic. Un nome che particolarmente scalda dalle parti della Continassa è quello di Mateo Retegui dell'Atalanta ma attenzione al nuovo nome che intriga sempre più.Il nuovo nome è quello di Santiago Castro, attaccante classe 2004 del Bologna che nella passata stagione agli ordini di Vincenzo Italiano in 36 partite ha collezionato 8 goal e 4 assist attirando su di sè gli occhi di diverse big. Quello di Castro sarebbe sicuramente un acquisto investendo sul grande potenziale del giocatore, in ottica futura.





