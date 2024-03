Juventus, tre giocatori in partenza sulle fasce: ecco chi sono

Juventus, due colpi sulle ali: Felipe Anderson e Reinildo

La Juventus, infatti, ragiona su ciò che sarà e pensa anche a tante novità nei vari reparti. Uno di quelli più colpiti dal restyling può essere la zona delle fasce, che attraversano un momento di difficoltà. In realtà non tutti gli interpreti faticano, c'è un'eccezione come Andrea Cambiaso, rientrato dal prestito al Bologna e subito protagonista. Lui, sì, sta convincendo, ma gli altri non molto. Dall’esperto Kostic al ragazzino Iling fino al nuovo acquisto Weah, chi più chi meno stanno faticando.Max Allegri a inizio stagione aveva raggiunto un equilibrio con Cambiaso a sinistra e Weston McKennie a destra, ma poi ha avuto bisogno di Wes in mezzo al campo e ha spostato Cambiaso a destra, rispolverando Filip Kostic a sinistra. Dopo 54 presenze e 3 reti nella scorsa stagione in maglia bianconera, non si è ripetuto. Anzi, tanta fatica, poche giocate decisive e il ritorno in panchina in questa fase. Al suo posto il giovaneche sta avendo spazio, ma senza fare la differenza. Il rendimento di entrambi - spiega la Gazzetta - induce a valutazioni anche sul futuro: Iling ha il contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo è scontato che finisca sul mercato. E’ considerato uno dei sacrificabili per arrivare ad altri obiettivi (leggi Koopmeiners), così come, che però a 31 anni è più difficile da piazzare. Al momento le sirene arabe non hanno grande appeal sul compagno di nazionale di Vlahovic, che preferirebbe la Premier League, ma non è detto che non possa cambiare idea. A deludere finora è stato anche Timothy, di fatto l’unico acquisto dell’estate 2023, ma dopo l'inizio promettente si è spento. E' ancora giovane ma anche per lui la permanenza non è scontata.Così la dirigenza bianconera si guarda intorno a caccia di rinforzi per il futuro. Il focus è più sulla fascia sinistra dove un nome esiste già: nel mirino c’è Reinildo dell’Atletico Madrid, laterale sia nel 3-5-2 sia nella difesa a quattro, ma anche centrale nella difesa a tre. E a destra Giuntoli continua a tenere gli occhi su Felipe Anderson, 30enne brasiliano in scadenza con la Lazio.