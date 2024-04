Lainizia a cercare di capire quali reparti rinforzare in vista della sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora potrebbe essere alla ricerca di un regista. I tifosi si chiederanno: e Manuel? La risposta sembra essere che il centrocampista classe 1998 ex Sassuolo possa rendere meglio ed esaltare maggiormente le sue qualità nel ruolo di mezz'ala invece che come riferimento centrale in cabina di regia. Si dovrà capire il pensiero di Cristiano Giuntoli.