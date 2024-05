Ora che la Juventus si è qualificata in Champions League, Cristiano Giuntoli potrà iniziare concretamente a costruire la squadra per la prossima stagione. Tra i tanti cambiamenti che ci saranno, i bianconeri si muoveranno anche per il reparto difensivo. La priorità resta Riccardo Calafiori del Bologna. Può arrivare senza cedere Bremer? Ne parla la Gazzetta dello Sport, che riferisce come l'acquisto di Calafiori non è legato all'eventuale addio del brasiliano. In realtà, chi farebbe spazio al difensore del Bologna è Huijsen, che tornerà dal prestito alla Roma e su cui c'è l'interesse di diversi club esteri.