Laè già al lavoro per mettere a segno i colpi verso il mercato estivo. Il primo nome sembra essere quello di Felipe Anderson che si libererà a zero dalla Lazio in estate ed è un vecchio pallino di Cristiano. Il ds bianconero tuttavia sembra al lavoro per monetizzare in modo da poter investire nuovamente sul mercato. Infatti l'idea sarebbe quella di cedere, secondo la Gazzetta dello Sport, Matias Soule e Samuel Iling Junior per poter investire sul difensore del Bologna Riccardo Calafiori e sul centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners. Due trattative difficili ma che la Juventus proverà a riuscire a concludere al meglio.