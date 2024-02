Si è conclusa da circa due settimane la sessione invernale di calciomercato ma la Juventus è già al lavoro per quella estiva. A dimostrarlo, come riferisce oggi Gazzetta.it è il blitz di Giovanniallo stadiodi Roma per vedere la gara tra Lazio e Bayern Monaco. Ma cosa c'è dietro? Certamente Manna è uno strettissimo collaboratore di Cristiano Giuntoli a Torino, nella squadra di Mauriziola Vecchia Signora continua a corteggiar, con l'obiettivo di portarlo a Torino a zero nella sessione estiva di mercato a scadenza di contratto. Alla Continassa però vista l'età del brasiliano non vorrebbero spingersi oltre un contratto biennale.Inoltre in casa Juventus ci si guarda anche attorno per cercare un sostituto del partente Alex Sandro. Il capo scout Manna infatti si sta concentrando sui difensori mancini. In cima all'elenco delle preferenze della Vecchia Signora ci sarebbe Riccardodel Bologna, con cui sono stati già avviati i contatti. Attenzione però, in elenco ci sono anchein scadenza con il Bournemouth e il vecchio pallinodel Salisburgo. C'è però un nuovo nome, sondato nelle ultime settimane, si tratterebbe di, ex Lilla con contratto in scadenza nel 2025.