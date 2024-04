La scorsa estate la Juventus era fortemente interessata a Domenico, ma Cristiano Giuntoli e ilnon hanno trovato un accordo economico. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport però il futuro dell'attaccante classe 1994 potrebbe cambiare qualora i neroverdi retrocedessero in questa stagione. Berardi è fermo ai box per una lesione al tendine d'Achille al momento e sta proseguendo il suo recupero. Il Sassuolo potrebbe decidere di cederlo magari in prestito con obbligo o diritto di riscatto e la Juve potrebbe essere alla finestra.