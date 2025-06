Gazzetta - Juventus attenta: un altro club di Serie A si inserisce per Leoni

un' ora fa

Giovanni Leoni giovane difensore del Parma è finito in maniera importante nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto arretrato che ha perso Renato Veiga tornato al Chelsea e che non giocherò nemmeno il Mondiale per Club con la Vecchia Signora. Ecco quindi che la dirigenza bianconera lavora e cerca di accaparrarsi il giovane Leoni. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport tuttavia il giocatore dei crociati sarebbe finito anche nel mirino dell'Inter. Attenzione quindi ad un possibile asta di mercato.