Simone Gervasio

Gazzetta - Juventus attenta, in due vogliono Osimhen

50 minuti fa



La Juventus continua a corteggiare l'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli Victor Osimhen. Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Spot però i bianconeri non sarebbero i soli a desiderare l'attaccante. Anzi, Victor avrebbe già in mano offerte da parte del Galatasaray in cui ha militato questa stagione e anche del Al-Hilal in Arabia. La volontà di Victor però al momento sembra quella di voler aspettare in modo da capire quali altre squadre potrebbero bussare alla sua porta. E la Juventus potrebbe proprio essere tra quelle.