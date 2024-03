Il portiere del Monza Micheleè da tempo nel mirino della Juventus per il mercato estivo. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport però il portiere sarebbe finito anche nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che avrebbero però già una percentuale con il club brianzolo sull'eventuale rivendita dell'estremo difensore, questo potrebbe rivelarsi un vantaggio per il club allenato da Inzaghi nella corsa finale per arrivare a Di Gregorio, che continua a piacere anche alla Juventus. Tutto però dipenderà dal futuro di Perin e di Szczesny.