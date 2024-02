Lasi sta guardando attorno per il mercato estivo in entrata, ma deve anche prestare attenzione alle possibili offerte che potranno ricevere i suoi big. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, nonostante il recente rinnovo fino al 2028 le estimatrici per Gleisonnon mancano. Qualora arrivasse un'offerta da 60 milioni di euro sarebbe difficile rifiutare. In pole position sembra esserci il Manchester United. Bremer inoltre ha sempre dichiarato di volersi misurare nel massimo campionato inglese prima o poi. Quindi la Vecchia Signora deve prestare attenzione.