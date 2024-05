Domani a Roma,e Gasperini si sfideranno nella finale di Coppa Italia. Maxarriva all’Olimpico con un palmarès di 13 titoli, mentre Gian Pieroè ancora a quota zero. Tuttavia, l'andamento degli ultimi mesi, che include non solo i risultati ma anche le prestazioni, la condizione atletica, le occasioni create e la capacità di concentrazione, fala favorita rispetto alla Juventus. In una gara secca tutto può succedere, ma per la Dea questa rappresenta una grande occasione per un trionfo che manca dal 1963. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.