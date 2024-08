Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, le strade dellae dell'potrebbero nuovmaente incrociarsi in tema di calciomercato. La Dea, in attesa di ufficializzare l'ingaggio didall'Udinese, continua a monitorare il fronte Nico Gonzalez, altro obiettivo dichiarato della Juventus e con il quale il club zebrato ha già un'intesa di massima su contratto e ingaggio. A sparigliare le carte, paradossalmente, potrebbe essere proprio Koopmeiners perché una sua eventuale cessione alla Juve metterebbe nelle mani della Dea la liquidità necessaria per affondare il colpo sull'argentino, presentando un'offerta irrinunciabile a Commisso che ancora non ha dato l'ok definitivo per il trasferimento del calciatore a Torino.