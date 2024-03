Juve, chi perde va in crisi

. Sì, perché Juve e Atalanta sono divise da 11 punti, 57 a 46, e da quattro posizioni di classifica, ma gli ultimi 40 giorni raccontano di una Juventus in fase discendente che deve badare a difendere il secondo posto e proprio la zona Champions League, in cui l'Italia, prima nel ranking Uefa per nazioni, potrebbe avere cinque posti e non i soliti quattro. La Juve vuole e deve risalire, dopo aver cominciato a incartarsi il 27 gennaio, con l'1-1 contro l'Empoli: da allora in sei giornate la squadra di Massimiliano Allegri ha messo assieme la miseria di cinque punti, passando dal ruolo di concorrente dell'Inter nella corsa scudetto a formazione che deve difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e la zona Champions.L'Atalanta, nello stesso segmento, ha viaggiato a velocità doppia, 10 punti nelle ultime 6, con però due sconfitte nelle ultime due gare contro Inter e Bologna.Ecco perché - scrive la Gazzetta - Juventus-Atalanta ha le sembianze di uno scontro da dentro o fuori: chi vincerà scaraventerà l'altro nel limbo della crisi. Il pareggio sarebbe il male minore, ma risolverebbe poco: lascerebbe la Juve nell'indeterminatezza ed esporrebbe l'Atalanta all'impaludamento fuori dalla zona Champions. E la Juve affronterà questa sfida senza Vlahovic, vice capocannoniere del campionato dietro Lautaro Martinez con 15 gol, ma squalificato. E così sarà più dura. Parola al campo, alle 18, per evitare la crisi.