Gazzetta - Juventus, Arek Milik si allena 'ma i tempi di recupero restano incerti'

Cos'è successo a Milik?

Juventus, quando torna Arek Milik?

Questa era la domanda che si ponevano i tifosi fino alla giornata di ieri quando il suo personal trainer ha pubblicato su Instagram un video che ritrae il centravanti polacco classe 1994 durante una seduta di allenamento.Arek è stato fermato da unproprio quando il suo rientro in campo sembrava essere decisamente vicino. Il centravanti ha rimediato un infortunio prima dell'Europeo che gli ha costretto a saltarlo con la Polonia e poi a saltare anche tutta la preparazione agli ordini di Thiago Motta e tutta la stagione, almeno fino a qui, al punto che la Vecchia Signora nel mercato di gennaio si è tutelata arrivando a Randal Kolo Muani per avere delle scelte in attacco.Nonostante il video pubblicato nella giornata di ieri, che ha fatto sicuramente ben sperare i tifosi che lo hanno visto nuovamente allenarsi in campo stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport i suoi tempi di recupero restano ancora una volta incerti. Arek intanto è impegnato ad allenarsi in Polonia dove nei video si vede che corre, anche con la palla al piede e prova qualche scatto. Il rientro in campo però resta un grande, enorme, punto interrogativo.





