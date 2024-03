Stando a La Gazzetta dello Sport, al momento è Kenan Yildiz l'unico giocatore del reparto avanzato dellaa non essere in bilico in vista della prossima stagione. Alla Continassa, infatti, stanno aumentando i dubbi anche in merito ad Arek, a causa del rosso rimediato contro l'Empoli - un'ingenuità che non ci si aspettava da uno della sua esperienza - e dell'ultimo infortunio che lo terrà fuori per un mese: il polacco è considerato una riserva di lusso dalla Vecchia Signora, disposta però ad ascoltare eventuali offerte.