JUVENTUS-AMRABAT: PUÒ TORNARE

Cara Juventus, che occasione! Stiamo parlando di quella rappresentata da Sofyan. Il centrocampista marocchino che in estate ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi in prestito aldopo l'interessamento nello scorso agosto della Juventus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro del giocatore.L'avventura in Premier League del giocatore si sta rivelando meno affascinante del previsto. 14 presenze e 634' minuti giocati con la maglia del Manchester United. Al punto che inizia ad avere nostalgia dell'Italia. Nonostante i milioni spesi per il prestito i Red Devils non sembrano intenzionati a riscattare Amrabat. Il giocatore farà rientro a Firenze ma non tornerà a vestire la maglia viola. Il suo contratto scade nel 2025 e la Juventus è alla finestra. Potrebbe essere un'occasione di mercato.