Nella giornata di ieri la Juventus si è allenata davanti a circa 600 tifosi alla Continassa e ha provato a riconciliarsi con se stessa e con il suo pubblico, un'iniezione di fiducia utile per ritrovarsi tra applausi, cori e striscioni dopo le difficoltà. Obiettivo: uscire dalla crisi di risultati in cui si è calata con il pareggio contro l’Empoli. Da lì 2 punti in 4 partite. Nella testa di Max Allegri c'è aria anche di cambiamento, almeno a livello tattico, ampliando anche le rotazioni della rosa. Dalla prova del tridente alla difesa a quattro, tante idee diverse.In questo contesto anche i nuovi cercano spazio. Il primo è Carlos Alcaraz, molto apprezzato dai tifosi per la sua intraprendenza e con tanta voglia di mettersi in evidenza. E durante la partitella si è fatto notare, spingendo a chiedersi se Allegri gli darà un’occasione dall’inizio. Lui, ma non solo. Nell’altra squadra in difesa si è visto, l’altro nuovo acquisto di gennaio. Come sottolinea la Gazzetta, il difensore portoghese, schierato sul centro sinistra accanto a Gatti, non ha ancora mai giocato (è reduce da un brutto infortunio al crociato) e spera nel debutto, anche solo per qualche minuto, col Frosinone. Allegri ci pensa e lo tiene d'occhio.