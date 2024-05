Ancora dubbi per Massimiliano Allegri in vista del match contro la Salernitana, soprattutto per quanto riguarda le scelte in attacco. Kenan Yildiz e Federico Chiesa sono reduci da un virus e quindi non al meglio delle condizioni. Per loro si prevede al massimo la panchina. Chi giocherà allora in attacco? Allegri pensa a dare una chance a Moise Kean (zero gol in questa stagione) in coppia con Dusan Vlahovic. In questo caso, Milik sarebbe la carta da giocarsi a partita in corso. Dubbi che il tecnico scioglierà nelle prossime ore. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.