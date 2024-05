C'era di tutto nella sfida tra Juventus e Bologna andata in scena al Dall'Ara ieri seraalla guida della prima squadra, la probabile ultima partita davanti ai tifosi dii. Andando oltre gli allenatori invece, è stata una serata emozionante per Nicolò Fagioli, tornato in campo dopo la squalifica. E lo è stata anche per Riccardo Calafiori, autore di una doppietta contro chi lo vuole più di tutti.Delusi gli "allegriani", che sul 3-0 già intonavano i cori per l'allenatore esonerato. Pareva di sentirne le riflessioni: "Visto? Senza Max , il nulla". Casomai, sul 3-0 per il Bologna, scrive la Gazzetta dello Sport,Montero ha ristrutturato la Juve con il 4-3-3, dando fiducia al giovane Yildiz.Montero ha avuto a disposizione un solo allenamento e non ha potuto incidere sul gioco ma sullo spirito si. Sotto 3-0, deve aver trasmesso qualcosa al gruppo, il senso di appartenenza e orgoglio.eppure il più favorevole dei risultati.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.