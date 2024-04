Al momento il futuro di Massimilianosulla panchina della Juventus sembra essere in bilico. L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport il suo destino è strettamente legato ai risultati che otterrà in questi ultimi mesi della stagione. Max Allegri è convinto che la sua Juve si qualificherà in Champions. Se così non sarà, però, non è va escluso che possa essere lui stesso a decidere di fare un passo indietro e concludere la sua seconda avventura in bianconero con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Tutto in bilico quindi per la prossima stagione.