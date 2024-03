L'allenatore della Juventus Massimilianoquesto oggi nella gara dello stadio Olimpico contro la Lazio (calcio d'inizio alle 18) toccherà quota 500 panchine in Serie A. Proprio nello stadio in cui nel 2011 ha conquistato il suo primo Scudetto con il Milan. Il tecnico però, non si focalizza sul proprio traguardo quanto su due pensieri principali. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Il tecnico toscano infatti penserebbe in primis ad un posto per la Juventus nella prossima Champions League ed in secondo luogo vorrebbe vincere la Coppa Italia per non chiudere la stagione senza trofei.