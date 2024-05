Juventus, Allegri verso l'esonero: chi al suo posto?

L'addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, che era già stato messo in preventivo a fine stagione, potrebbe essere anticipato alle prossime ore, tanto che il tecnico potrebbe essere esonerato prima della partita con il Bologna, in programma lunedì. Secondo La Stampa,. Intanto,Ma chi prenderebbe il suo posto nell'immediato?Si, perché nonostante di fatto la Juventus abbia concluso la stagione avendo centrato la qualificazione in Champions e vinto la Coppa Italia, i bianconeri devono affrontare ancora due partite di campionato contro Bologna e Monza. In palio comunque c'è il terzo posto in classifica. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport,Sarebbe lui a sostituire Allegri in queste due partite. E lunedì, la Juve giocherà proprio contro la squadra di Thiago Motta, ovvero colui con cui c'è già un'intesa per i prossimi tre anni. Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.