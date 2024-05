ALLEGRI COME ANCELOTTI, IL DATO

L'allenatore della Juventus Massimilianodomani contro la Roma vuole raggiungere un traguardo molto importante. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Il tecnico livornese infatti qualora domani vincesse allo stadio Olimpico di Roma (calcio d'inizio ore 20.45) sarebbe aritmeticamente qualificato per la prossimaL'obiettivo Champions infatti.per la Vecchia Signora e Max non vorrebbe lasciarselo sfuggire. Infatti, si tratterebbe della decima qualificazione per la massima competizione europea raggiunta dal livornese in Serie A. Meglio di lui soltanto Carloa quota undici. A quota dieci raggiungerebbe Luciano Spalletti. Nel conto però non c'è la scorsa stagione in cui la Vecchia Signora è arrivata al terzo posto e quindi avrebbe avuto un pass per la Champions ma era esclusa dalle coppe europee. quindi in realtà Allegri potrebbe già essere ad un passo dal diventare "mister Champions".