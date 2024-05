Della situazione di Massimiliano Allegri ne parla la Gazzetta dello Sport: "Max fino a ieri sera non aveva ricevuto alcuna comunicazione e oggi si presenterà alla Continassa per la ripresa degli allenamenti in un clima abbastanza surreale. Difficile provare a ricucire uno strappo ormai diventato troppo profondo, difficile immaginare che si possa far finta di niente per altri 10 giorni, andando avanti tra conferenze e match nell’imbarazzo generale. Molto più probabile che si scelga la strada dell’esonero anticipato. La situazione ormai è degenerata e non ci sono i margini per ricomporre. L’ultima parola spetterà alla proprietà, che finora ha lasciato carta bianca all’a.d. Scanavino e ha piena fiducia in Giuntoli."