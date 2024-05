Con il raggiungimento della qualificazione alla Champions League, adesso alla Continassa si può cambiare marcia, in particolare sul mercato. La missione di Cristiano Giuntoli sarà di costruire una Juventus più qualitativa, sostenibile e più ampia a livello di rosa. Ai soldi della nuova Champions e del Mondiale per Club, Giuntoli dovrà aggiungere idee e creatività, sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. L'idea generale è quella di ritoccare e migliorare tutti i reparti, riferisce la Gazzetta dello Sport. Insomma, si prospetta una grande rivoluzione in casa Juve in vista della prossima stagione. Da ieri, si possono muovere concretamente i primi passi.