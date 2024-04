JUVENTUS, CALAFIORI IL PREFERITO PER LA DIFESA

La Juventus sta iniziando a delineare le nuove strategie in vista della sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport per i bianconeri ci sarebbe una priorità nel mercato estivo. Infatti, l'addio di Alex Sandro sembra essere ormai certo. Il brasiliano dopo un lungo periodo alla Juventus sembra essere giunto al capolinea, dopo il rinnovo automatico scattato una stagione fa. Ecco perchè quindi la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per un difensore mancino.In cima alla lista del desideri di Cristiano Giuntoli ci sarebbe il difensore del Bologna Riccardo Calafiori. Infatti sarebbe un acquisto duttile: nasce terzino ma è stato riadattato da Thiago Motta in centrale difensivo. In entrambi i ruoli garantisce prestazioni di livello, come mostrato in questa stagione con i rossoblù. Soprattutto qualora Gleison Bremer dovesse lasciare la Juventus Calafiori sarebbe l'obiettivo numero uno.