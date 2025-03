Gazzetta - Juventus, Adzic trascina la Next Gen ma ora ha un desiderio

AFP via Getty Images

Vasilijesta trascinando la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. A dimostrarlo il suo goal nell'ultima sfida contro il Sorrento che ha regalato i tre punti alla squadra bianconera. Il centrocampista però inizialmente sembrava destinato ad avere un posto nella prima squadra di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il giovane centrocampista di talento vorrebbe ora un'alta chance agli ordini di Thiago Motta. Come già accaduto in passato nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli ora Adzic scalpita e vuole un posto nella prima squadra.