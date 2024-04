Mancano 90 giorni alla scadenza del contratto che lega la Juventus ed Adrien. Il centrocampista francese appena una stagione fa aveva rinnovato per un'ulteriore stagione dopo la scadenza in estate. Adrien è uno dei perni del centrocampo bianconero, a Torino è cresciuto molto e le estimatrici per lui non mancano. Il suo contratto però scade tra novanta giorni e larischierebbe di perdere Rabiot a zero, scenario che non vorrebbe, anzi vorrebbe trattenerlo a Torino. Il giocatore però, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport avrebbe chiesto tempo e scioglierà le riserve sul suo futuro soltanto al termine della stagione, in estate quindi, quando tutto sarà definito sceglierà se rinnovare e restare a Torino oppure salutare.