Juventus, Coppa Italia e secondo posto: Allegri si gioca il futuro

Per Massimilianosaranno importanti - se non decisivi - i prossimi cinquanta giorni. Volata Champions e semifinale di Coppa Italia, dall'Atalanta alla Lazio; la Juventus si gioca molto. Dopo esserci staccata così tanto dall'Inter in poco tempo, l'obiettivo è difendere il secondo posto, insidiato dal Milan, dietro di un solo punto.Arrivare subito dietro i nerazzurri non è un dettaglio per la Juve nè per Allegri e vale molto di più di qualche milione di premi. Questione di valutazione, confronti, bilanci. Vorrebbe dire intanto avere migliorato il piazzamento della passata stagione.

I CANDIDATI PER IL POST ALLEGRI

Anche la Coppa Italia, mai come quest'anno peserà nei giudizi della stagione e sull'Allegri bis. E' dal 2021 che la Juventus non vince un trofeo, ovvero da quando è tornato l'allenatore livornese. Il primo passo sarà conquistare l'accesso alla finale. I bianconeri dovranno vedersela con la Lazio (gara di andata il 2 aprile, ritorno il 23 all' Allianz Stadium ). Senza vittoria della Coppa Italia, Allegri chiuderebbe il trienno con zero titoli; difficile da far digerire ai tifosi.



Il futuro di Allegri

Per tutti questi motivi,Quest'ultimo, dopo aver dichiarato che la società non gli ha ancora comunicato nulla a riguardo, aspetta di conoscere i programmi del d.t Giuntoli. I prossimi 50 giorni, in un senso o nell'altro, saranno decisivi.