Calciomercato: quanti colpi farà la Juventus?

Il biglietto per laè stato staccato nel modo più faticoso possibile, ma ora è ufficiale. Lanon è riuscita a battere la già retrocessa Salernitana e ha dovuto aspettare fino al 91° minuto, con il pareggio di Adrien, e il risultato 2-1 dell'Atalanta contro la Roma, per festeggiare il ritorno nell'Europa di alto livello.Secondo quanto riportato da Gazzetta, questa qualificazione non è solo un passaggio per i bianconeri, ma rappresenta il primo e più importante passo della nuova era della Juventus.John, l'a.d. di Exor, ha affidato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli il compito di riportare la squadra alla vittoria, sia in campo che in termini finanziari. Con la certezza dei proventi di 50-60 milioni di euro dalla Champions, la Juventus può ora accelerare sul mercato.La missione disarà quella di creare una Juventus di alta qualità, sostenibile e con una rosa più ampia. I fondi della Super Champions, insieme a quelli garantiti dagli altri tornei, saranno integrati da idee e creatività sia per gli acquisti che per le cessioni.Si prevedono almeno 5 nuovi acquisti, tra cui. Questi rinforzi saranno in parte finanziati dalle cessioni dei migliori giovani attualmente in prestito: in bilico restano, più di tutti gli altri.