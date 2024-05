Juventus, la formazione del prossimo anno: l'idea

Mentre sul campo allenatore e squadra pensano a raggiungere gli obiettivi stagionali, ovvero qualificazione in Champions e finale di Coppa Italia, la dirigenza pensa anche a come programmare il futuro. Come sarà la Juventus della prossima stagione? La Gazzetta dello Sport ha provato ad ipotizzare una formazione super offensiva. Modulo? 4-2-3-1. Ecco come giocherebbe.In porta confermato Szczesny; davanti al polacco la coppia composta da Bremer e Calafiori (priorità per la difesa), con ai loro fianchi Cambiaso da terzino sinistro e Danilo a destra. Il centrocampo a due sarebbe formato da Locatelli e Koopmeiners mentre il super terzetto alle spalle di Vlahovic vede Yildiz e Chiesa sugli esterni e Zirkzee dietro la punta.