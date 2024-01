Juve, con Yildiz meno 'pressione' anche per Chiesa

. Non solo Moise, che con l'exploit del classe 2005 sta vedendo ridursi sempre di più i suoi spazi e potrebbe partire in prestito già nei prossimi giorni: anche Matiaspotrebbe "pagare" l'incredibile crescita del giovane turco, destinata a continuare anche nei mesi a venire. Non se ne parla adesso, con l'argentino in prestito al Frosinone, ma in estate il tema potrebbe davvero diventare caldo, perché in nome del bilancio - e con la garanzia di avere in rosa un altro sicuro talento - lapotrebbe scegliere di sacrificare quello che è stato definito più volte "l'erede di Paulo Dybala", già nel mirino della Premier League.Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Che spiega come, inoltre, sempre grazie a Yildiz ci sia meno pressione anche per ildi Federico, che ha il contratto in scadenza tra 18 mesi. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, incassata dall'agente la promessa che il numero 7 non lascerà il club da svincolato, continuano a sperare in un prolungamento "ponte" di un anno, utile anche a spalmare il suo ingaggio. Se il finale dovesse essere diverso, almeno l'erede sarebbe in casa (gratis).