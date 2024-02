Tra i giocatori più cercati dopo questa stagione c'è sicuramente Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna. Tra i club interessati c'è anche la Juventus; dirigenza bianconera sta continuando a monitorare da lontano la situazione anche se non sarà facile ingaggiare il giocatore. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, pe la cessione del suo cartellino però, la società rossoblù pretende almeno 70 milioni di euro, in modo da compiere un'operazione simile a quella che ha portato l'Atalanta a vendere Hojlund al Manchester United. Richieste molto alte quelle del Bologna, che vuole sfruttare l'interesse dei tanti club per una possibile asta estiva.