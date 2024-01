Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

. Una doppietta contro il, replicando la performance di martedì contro il Sassuolo. Quattro gol in sei giorni, sei nel corso dell'ultimo mese. La teoria della "legge del ketchup" di Van Nistelrooy e Gonzalo Higuain trova conferma anche con DV9: una volta iniziato a segnare, sembra non avere più fine, simile alla salsa di pomodoro che sgorga dal tubetto. In un momento cruciale della stagione, il numero nove bianconero sta trascinando la. I suoi gol, belli e pesanti, arrivano in un momento strategico, e Vlahovic, dopo gli inconvenienti fisici dell'ultimo anno, ora riscuote il credito che gli spetta. Il timing sembra perfetto per inseguire Lautaro e, soprattutto, l'Inter, ora dietro di un punto ma con una partita in meno. Il derby d'Italia si avvicina tra soli due settimane.Nemmeno il direttore tecnico Cristianoe il direttore sportivo Giovannisono sorpresi; hanno già lavorato a lungo per estendere il contratto del talentuoso serbo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i contatti con l'entourage di DV9 si protraggono da settimane e i rapporti sono eccellenti.e l'agente dihanno deciso di affrontare dettagliatamente. L'unica cosa certa, corroborata dai fatti, è l'affetto e la volontà reciproci tra Vlahovic e la Juventus.