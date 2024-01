Juve, Vlahovic apre per il rinnovo: la situazione

Vlahovic, i numeri stagionali

Il 2023 perera finito in crescita, con il gol al Frosinone e l'assist per Rabiot contro la Roma. L'anno nuovo però è iniziato ancora meglio. Prima la rete decisiva a Salerno, poi la doppietta con il Sassuolo. L'attaccante della Juve segna un gol ogni 127 minuti, simile alla media che aveva avuto quando è esploso a Firenze. Se qualcuno dubitava che restare a Torino fosse la scelta giusta, ora non più.Vlahovic ha sempre voluto rimanere in bianconero e, riferisce la Gazzetta dello Sport, non ha mai preso in considerazione l'idea di trasferirsi in Premier League quest'estate. A dimostrazione di ciò, c'è la volontà del giocatore di prolungare il contratto con la. Dusan ha un contratto fino al 2026. Non c'è fretta di rinnovare eppure il serbo, tramite il suo agente, Darko Ristic, ha già dato al club la disponibilità ad allungare di un anno, consentendo al club di spalmare bonus e ammortamento. La sintonia è totale, si legge, perciò non c'è urgenza della firma, se ne parlerà più avanti.Con l'ultima doppietta in campionato, Vlahovic ha raggiunto quota 9 gol, tutti in Serie A. E' ancora a secco invece in Coppa Italia. Ha superato in classificamentre Lautaro Martinez è ancora distanze (18 gol). Nove gol che sarebbero potuti essere di più considerando il rigore sbagliato a Empoli. In stagione ha giocato 1192 minuti, con una media di una rete ogni 127 minuti.