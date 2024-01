Bernardeschi alla Juve: operazione last minute

E' uscito Huijsen ed è arrivato Djalò a occupare, almeno numericamente per i prossimi sei mesi il posto del giovane olandese. Tra pochi giorni lascerà Torino anche, direzione Atletico Madrid. La Juve lo sostituirà? Questa la domanda a pochi giorni dalla fine del mercato. Se intendiamo che prenderà un altro attaccante al posto di Moise allora la risposta è no. Se invece pensiamo all'aggiunta di un giocatore, indipendentemente dal ruolo, la possibilità c'è.L'operazione "last minute" porta al nome diche aspetterà fino all'ultimo la chiamata della Juve. Sarebbe per Massimiliano Allegri una flessibilissima pedina da aggiungere alla rosa e al settore di centrocampo, che ricordiamo, ha due giocatori in meno di quelli previsti ad inizio stagione viste le squalifiche di Fagioli e Pogba (QUI le ultime novità sul francese).Bernardeschi a Torino ha ancora la casa e durante la sosta ha fatto visita alla Continassa per salutaree la squadra. Oltre alla Lazio, in questi giorni il giocatore è stato sondato anche dalla Roma ma la sua prima scelta resta la Juve. Ha un ottimo rapporto con il tecnico bianconero e non sarebbe un problema a livello di spogliatoio. Tutti fattori che lasciano la porta aperta per il suo ritorno.Nei prossimi giorni alla Continassa verranno fatte le ultime valutazioni. Bernardeschi arriverebbe dalsecco e con uno stipendio basic, ovvero senza bonus e i diritti d'immagine che percepisce in Canada. A queste condizioni, non sarebbe un problema dal punto di vista economico, soprattutto dopo il risparmio che la Juve otterrà cedendo Kean in prestito.