La notizia dell'inserimento della Juve per Matija Popovic, promettente attaccante serbo classe 2006, è di ieri, dopo che la trattativa tra l'entourage del ragazzo e il Milan si è fermata. Il club rossonero, come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo essere stata ad un passo da ingaggiarlo, avrebbe deciso di mollare la pista a causa di alcune incomprensioni e per alcune richieste dell'entourage. La Juve potrebbe quindi approfittare di questa situazione anche se c'è da superare la concorrenza di altri grandi club come Manchester City e PSG.