Calciomercato, la Juve fissa il prezzo di Soulé

WHAT A FREEKICK FROM MATIAS SOULE! https://t.co/sm0I2uP5ED — Max Statman (@emaxstatman) January 21, 2024

Eusebioe i tifosi delnutrono la speranza di trattenere Matiasanche oltre gennaio, ma il club ciociaro si trova di fronte all'incertezza sulla permanenza del talento argentino fino al termine della stagione. La, che lo ha prestato alla scorsa estate, potrebbe essere costretta a cederlo a gennaio per raccogliere fondi necessari a riequilibrare i conti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. L'eventualità di un'offerta significativa dallanon può essere esclusa., un investimento considerevole, ma non proibitivo per il ventenne di Mar del Plata. Con gli 8 gol finora segnati in Serie A, e considerando il suo rifiuto alla maglia azzurra, Soulé potrebbe presto unirsi a Messi, Alvarez e Lautaro nella Nazionale argentina, forse già a marzo. Nel frattempo, il Frosinone auspica di sviluppare ulteriormente il talento del giocatore, poiché la sua abilità potrebbe rendere più agevole la lotta per la salvezza.Intanto, mentre le voci di mercato impazzano, magia di Soulé con il Frosinone, contro il Cagliari. DI seguito, il VIDEO del gol su punizione.