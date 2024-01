Juve, addio a Soulé? Ecco cosa succede

La Juventus guarda al presente sul campo, ma anche al futuro... sondando il mercato. La sessione di gennaio, infatti, servirà per qualche rinforzo, idea e contatto di prospettiva, oltre che per una o due occasioni last minute, colpi che possano aiutare nell'immediato nella serrata lotta scudetto con l'Inter. Così, il mercato si sdoppia e così gli occhi sono puntati anche sulle uscite, necessarie per realizzare i propri obiettivi e per un grande acquisto estivo, perché Giuntoli deve fare i conti con un bilancio da sistemare con corpose correzioni.Come? Le operazioni sono già in corso, visto che con uscite minori e rinnovi la Juve sta abbassando sensibilmente monte ingaggi e quote degli ammortamenti. Ora, però, dovrà far cassa con le cessioni e, come scrive la Gazzetta,Il talentino argentino è in prestito al Frosinone, ma piace a diverse squadre in Premier e se dovesse arrivare l’offerta giusta (circa 25 milioni) la Juve la prenderebbe seriamente in considerazione. Sarebbe un incasso importante, che frutterebbe una bella plusvalenza, utilissima a livello di bilancio. E anche per il colpo che verrà, in estate.