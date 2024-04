Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Massimiliano lo abbiamo già detto , non ha avuto le risposte che cercava da. A deludere anche Carlos, che come Timothynon ha saputo sfruttare la grande chance concessagli dal primo minuto e sostanzialmente ha figurato a centrocampo come un fantasma.L'argentino, comunque, era in "buona" compagnia, come riflette La Gazzetta dello Sport in una cruda ma onesta analisi: "L'istinto di sopravvivenza smuove le montagne e il Cagliari, a caccia della salvezza, ha giocato un primo tempo strepitoso per intensità e aggressività. Il rovesciamento delle parti, una volta era la Juve a mangiarsi gli avversari, maFedericoera disperso in alto a sinistra, fuori da qualunque schema., oscillante tra la posizione di trequartista e di falso nove"."E poi - prosegue la rosea - le enormi difficoltà dei difensori bianconeri sulle potenti accelerazioni di, lo spacca Juve.. Arrivava ad alta velocità in verticale e devastava le aiuole davanti a Szczesny [...]. Il talento di– ai giovani bravi andrebbe concessa più fiducia – ha fatto sì che la reazione non fosse soltanto di pancia e avesse un suo fondamento tecnico. Per ridare colore alla Juve è stato però necessario un calcio di punizione dallo spigolo sinistro dell'area cagliaritana".