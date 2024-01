JUVE, PRONTO L'EVENTUALE SOSTITUTO DI KOSTIC

. La Gazzetta dello Sport ne è sicura, per l'esterno serbo dellastanno risuonando ancora, come la scorsa estate, le sirene del ricchissimo campionato degli sceicchi, da cui già nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'offerta alla Continassa. Il classe 1992 sta vivendo più di una difficoltà in questa stagione, dopo il buon livello di prestazioni e rendimento garantito lo scorso anno che lo aveva visto diventare un punto di riferimento quasi imprescindibile per Massimiliano: niente di clamorosamente negativo, ma il trend delle sue prove parla di un giocatore un po' sottotono, lontano appunto dalla brillantezza della sua prima fase in bianconero.E allora ecco che la Juve potrebbe anche valutare un'eventuale offerta per lui, consapevole di poter contare su Samuel- fresco di primo gol stagionale - e, sulla carta, anche su Federico, che tornerebbe a Torino "anche a piedi" qualora il club bianconero lo chiamasse per la necessità di colmare l'assenza dello stesso Kostic e/o di Moise, per il quale sembra avvicinarsi una partenza in prestito. Se ne parlerà sicuramente.