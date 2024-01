Quello della Juventus è uno scudetto impossibile? La corsa Champions, la possibile vittoria e le parole di Allegri, sulle pagine della Gazzetta si tocca questo tema, con una secca analisi: "No, quello impossibile era quello del Leicester. Allegri poteva già vincerlo". Ecco lo stralcio in questione: "Con gli investimenti, il monte ingaggi e una rosa di soli nazionali che ha la Juve, lo scudetto dev’essere possibile per forza. Lo era già nel biennio scorso. Sembrava impossibile, semmai che una Juve del genere potesse accusare un ritardo di 34 punti in due campionati, al netto della penalizzazione. L’«impossibile che si fa possibile» lasciamolo agli scudetti del Leicester e del Cagliari".